Boato nella notte a Ponticelli, bomba esplode sotto al cavalcavia

Una forte esplosione ha svegliato i residenti di Ponticelli poco dopo la mezzanotte di oggi. Una bomba, come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, è deflagrata sotto al cavalcavia di via Angelo Camillo de Meis, al confine con Cercola. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la polizia. Non si registrano danni alla struttura, ma gli investigatori hanno avviato le indagini per tentare di risalire agli autori dell’attentato. Al momento non si esclude alcuna pista.