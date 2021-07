Attimi di paura a Battipaglia dove una donna incinta è stata aggredita da un extracomunitario che, probabilmente ubriaco, le ha puntato alla gola una bottiglia rotta. La notizia è riportata da infocilento.it. I fatti sono successi intorno alle 21.30 dell’altra sera nei pressi della spiaggia.

Paura in spiaggia a Battipaglia, aggredisce una donna incinta per rapinarla

L’uomo si è avventato verso la donna con l’intenzione, probabilmente, di derubarla. In pochi secondi si è avvicinato tanto da minacciarla puntandole alla gola il collo rotto di una bottiglia. Le urla terrorizzate della vittima hanno però allertato i presenti.

Sul posto è intervenuta la polizia che, dopo averlo immobilizzato e bloccato, lo ha tratto in arresto. La malcapitata, invece, è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti di rito. Per fortuna, per lei e i suoi familiari solo tanta paura.