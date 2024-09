Paura per Neres all’uscita del Maradona: l’attaccante vittima di una rapina a mano armata

PUBBLICITÀ

Paura per David Neres dopo Napoli-Parma. Il calciatore brasiliano, mentre rientrava in albergo dallo stadio Maradona in auto, è rimasto vittima di una rapina a mano armata.

A raccontare l’accaduto è stata la moglie dell’attaccante azzurro, Kira Winona, in una storia su Instagram, nella quale si è anche scusata con i tifosi che lo attendevano all’esterno dell’hotel in cerca di una foto ricordo.

“David vorrebbe chiedere scusa ai tifosi che lo stavano aspettando fuori. Mentre cercava di lasciare lo stadio dopo la partita, due uomini a bordo di una moto hanno distrutto l’auto e lo hanno rapinato sotto la minaccia delle armi“, scrive la modella tedesca.

