Panico al centro Commerciale Campania, fuggi fuggi dopo una lite

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che la preoccupazione tra i cittadini presenti nel centro commerciale sia nata dopo aver udito un boato simile a quello provocato da uno sparo.

I rumori hanno scatenato il panico tra la folla, ed è iniziata a rincorrersi la voce di una rapina con sparatoria.

Gli addetti della sicurezza del Centro Commerciale, dopo l’improvviso oscillazione della folla che cercava di mettersi in sicurezza, hanno prima chiuso le serrande dei singoli negozi e contestualmente hanno iniziato a far defluire le persone verso l’esterno. Alla fine quello che sembrava essere un tentativo di rapina con tanto di sparatoria, che ha creato panico tra i cittadini, in realtà si è trattato di un boato provocato dalla caduta di alcuni oggetti in seguito ad una furiosa rissa scatenata dal litigio di una coppia infuriata.

Sull’accaduto indagano le autorità.

