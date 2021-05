Occupava il passaggio pedonale con 3mila piante, denunciato fioraio a Napoli

Occupava abusivamente un passaggio perdonale per vendere piante e fiori, senza però avere neanche l’autorizzazione per farlo. Per questo motivo le forze dell’ordine hanno denunciato un 53enne di Posillipo. L’uomo è accusato di invasione di terreni e multato per occupazione di suolo pubblico, assenza di autorizzazione alla vendita al dettaglio in media struttura e per non aver esposto la tabella pubblicitaria sul frontespizio d’ingresso. Terminata l’operazione, gli agenti hanno sequestrato 3378 tra piante e fiori e 70 sacchi di terreno.

Gli agenti hanno effettuato i controlli mercoledì mattina. Ad intervenire gli agenti del commissariato del comune nella provincia di Napoli, i militari del comando provinciale della guardia di finanza del capoluogo campano e il personale della polizia locale. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per le 3mila piante esposte sul passaggio pedonale. Inoltre, si è scoperto che il titolare non aveva l’autorizzazione per vendere i beni in suo possesso.