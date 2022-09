Pio e Amedeo fanno arrabbiare i percettori del RdC: “E’ giusto che non facciamo niente dalla mattina alla sera”.

Pio e Amedeo, nel corso di un’incursione nel Tg5 per presentare “Emigratis La resa dei conti” hanno toccato vari temi tra cui il Reddito di Cittadinanza. La conduttrice ha posto la seguente domanda al suo comico: “Avete fatto un bel contratto a Mediaset, adesso rinuncerete al reddito di cittadinanza?”. I due foggiani hanno replicato così: “Mai! Neanche per sogno! Anzi speriamo che non ce lo tolgano, sentiamo maretta adesso e ci sentiamo minacciati. Noi lo vogliamo perché è giusto che non facciamo niente dalla mattina alla sera”.

Sui social non sono mancate le critiche a Pio ed Amedeo: “Pio e Amedeo che per***ano il reddito di cittadinanza e chi ne beneficia. Comicità becera e pericolosa. Ormai l’Italia è più che alla frutta” e ancora: “Amerei vederli andare avanti e non fare niente con la miseria che ti danno col rdc e nessun’altra entrata”; “Fate i comici e non ci addentrate in argomenti che non vi competono”; “Che caduta di stile”, questi sono solo alcuni messaggi che si possono leggere in rete.

Pio e Amedeo non hanno mai fatto mistero di fregarsene del giudizio negativo di taluni che vorrebbero mettere un bavaglio anche alla satira. E al grido di “siamo degli scrocconi” – filo conduttore di Emigratis – hanno esordito in prima serata. La prima puntata è stata ampiamente commentata su Twitter dal pubblico, che ha applaudito alla comicità irriverente del duo, che quest’anno fa l’occhiolino anche a temi impegnati come quello dell’ecosostenibilità: “ Pio e Amedeo mi fanno ridere. Fanno battute su chiunque, prendono in giro sè stessi, la loro stessa famiglia e chiunque li circondi”, “Pensavo che visti i tempi che viviamo, dove ormai non si può più dire niente vi sareste “calmati” almeno un po’. Mi sbagliavo, per fortuna, grazie di esistere”, “La vostra comicità è ossigeno contro l’ipocrisia dilagante! “.