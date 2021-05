Un 32enne residente a Napoli denunciato per tentata truffa dalla polizia di Rovereto. L’uomo cercò di vendere degli orologi ad un poliziotto fuori servizio. L’agente era con la famiglia seduto ai tavolini di una pasticceria poco prima di iniziare il turno del 1 maggio. Dopo mezzogiorno l’agente stava uscendo dall’esercizio pubblico quando viene avvicinato da un giovane che, con un improbabile accento tedesco, propose la vendita di una mini collezione di 3 orologi. Merce che, a suo dire, gli sarebbe avanzata dopo aver da poco concluso un’attività lavorativa in una rinomata azienda di orologi svizzera.

UN OROLOGIO DA 1600 EURO

Lo sconosciuto, dopo aver illustrato le caratteristiche degli orologi, diceva che li avrebbe volentieri ceduti per qualche centinaio di euro malgrado il valore commerciale fosse di 1600 franchi svizzeri. Mostrò anche un certificato di garanzia. Tanto bastò al poliziotto per chiamare subito sul posto i colleghi della Squadra Volante, che identificarono l’impostore. Un 32enne residente a Napoli con numerosi precedenti per truffa in varie parti d’Italia, momentaneamente alloggiò in un bed and breakfast in Trentino.

GLI OROLOGI PEZZOTTI

Nella stanza occupata dal 32enne i poliziotti trovavano un centinaio di orologi e numerose etichette adesive con codici e garanzie stampate su fogli di carta. Tutte pronte per essere ritagliate ed applicate ad arte per raggirare gli acquirenti con certificazioni false. Il questore di Trento ha emesso una misura che comporta il divieto di ritornare nel comune di Rovereto e nei comuni limitrofi per i prossimi 3 anni. Previsto anche l’obbligo di presentarsi entro 24 ore alle autorità del luogo di residenza.