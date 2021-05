Cerca di rubare un'auto in sosta a Pomigliano, carabiniere fuori servizio blocca e arresta il ladro

Volevo compiere un colpo rapido e pulito, ma per un 40enne di Castello di Cisterna le cose non sono andate come previsto. L’uomo, che era a Pomigliano d’Arco in via Masarda, stava provando a rubare un’automobile in sosta. E proprio in quel momento, nella stessa zona, passa un carabiniere fuori servizio, in borghese. Il militare non ci pensa due volte: blocca il malvivente ma, il complice, riesce a darsi alla fuga.

Le indagini

Sul posto, dopo qualche minuto, sono intervenuti i rinforzi della tenenza di Casalnuovo, con il ladro sottoposto ai domiciliari. Per individuare il complice, inoltre, i miliari hanno acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per proseguire le indagini al fine di individuare il complice.