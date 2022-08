Porta la fidanzata a Napoli ma si vergogna dello stato della sua città: “Bellissima ma martoriata”

Lui di Napoli e lei di Roma, dopo mesi di racconti sulla sua bella Napoli arriva la delusione: “mi dispiace di non essere riuscito a trasmetterle un po’ di amore per questa città“. Queste sono le parole che il giovane napoletano ha deciso di mettere nero su bianco in una lettera.

Deluso dalla sua Napoli

Il giovane napoletano è fidanzato con una ragazza romana e nei mesi di conoscenza e relazione non ha mai dimenticato di raccontare qualcosa della sua bella Napoli. Racconti di una terra colorata e profumata, di vicoli e cattedrali, di cibo e mare, di musica e parole. Il ragazzo aveva “dipinto” per la sua fidanzata un quadro di una città raggiante ricca di storia e bellezza e non vedeva l’ora di farle da Cicerone tra le strade di Napoli.

Il giorno tanto atteso è arrivato ma le aspettative del ragazzo non sono state raggiunte, anzi da quel che lui racconta, pare non siano state neanche lontanamente sfiorate. Totalmente deluso da come i suoi concittadini avevano “trattato” la sua amata città, rendendola, così impresentabile agli occhi della fidanzata. Scrive così una lettera che arriva agli occhi vigili del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Quest’ultimo l’ha infatti pubblicata sulla sua pagina Facebook commentando: “Mi piange il cuore quando mi arrivano questi messaggi“.

La lettera

“Sono con la mia ragazza a Napoli da qualche giorno ed è rimasta meravigliata dalle macchine parcheggiate alla rinfusa, gente in moto senza casco (anche con due bambini), mancato rispetto delle strisce e delle precedenze e, stamattina, ho deciso di portarla a fare una passeggiata al Vomero dove ci siamo imbattuti in questo… Via Massimo Stanzione angolo Via Enrico Alvino (Vomero). Lei domani tornerà a Roma impressionata – in senso negativo – da Napoli, mi dispiace solo di non essere riuscito a trasmetterle un po’ di amore per questa città bellissima quanto martoriata“.

Ad essere “sotto accusa” dal severo occhio del giovane napoletano non è infatti solo il Centro Storico ed il Lungomare. Come evince chiaramente dalla lettera neanche il quartiere Vomero ha soddisfatto il giovane estremamente infastidito dalla presenza di tavolini, a detta sua, di un numero eccessivo. Tanto amata quanto trascurata, ma è davvero possibile andarsene da Napoli, seppur con i suoi problemi, senza aver apprezzato neanche uno scorcio, un momento o un monumento, soprattutto se il tuo “Cicerone” è un napoletano?