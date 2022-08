Napoli distrutta dal dolore per Luigi, ucciso a 21 anni da un brutto male

Tanti, tantissimi messaggi pe Luigi Pezzillo, morto a 21 anni a causa di un brutto male contro cui lottava da anni. “Alla nostra età dovremmo solo vivere la vita riposa in pace luigi”. “Ho il cuore a pezzi Luigi, l figlio che tutte volevano il mio nipote preferito educato gentile anche nella sofferenza non ti lamentavi mai vola Luigi vola più alti che puoi”. “Notizie che fanno male al cuore mi domando perché ?? Un ragazzo buono solare bello con una grande famiglia dico io ma perché sempre i più buoni vanno via ?? Che Gesù ti accolga tra le sue braccia Luigi”.