Posti di blocco a Secondigliano e Giugliano, identificate oltre 300 persone

Ieri la polizia ha condotto controlli Alto Impatto nelle città di Napoli e Giugliano. Gli agenti del commissariato, i militari della Stazione Carabinieri di Secondigliano, personale della Polizia Locale – U.O. Secondigliano, U.O. Motociclisti e Nucleo Veicoli Abbandonati, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano in particolare nelle vie Cassano, Monte Faito, dello Stelvio e Cardinale Capecelatro.

Nel corso dell’attività sono state identificate 210 persone, di cui 60 con precedenti di polizia, controllati 140 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo ed uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestate 9 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica, guida senza casco protettivo, guida di veicolo già sottoposto a sequestro, guida senza patente poiché mai conseguita e per utilizzo del cellulare durante la guida. Infine, sono stati rimossi 11 veicoli poiché trovati in stato di abbandono.

CONTROLLI A GIUGLIANO

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in particolare nelle vie Agazzi, Epitaffio, Montessori, Pigna e Casacelle.

Nel corso dell’attività sono state identificate 105 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, controllati 61 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada per guida con patente con mancanza di requisiti psicofisici.

RIMOSSE AUTO E MOTO NEI QUARTIERI SPAGNOLI

Stamattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Municipale Nucleo Veicoli Abbandonati hanno effettuato controlli nelle vie Monte Poveri Vergognosi, Speranzella, Pergolella Morbillo, Simonelli e Scura, in vico Lungo Teatro Nuovo, vicoletto I Consiglio, vico Soccorso, vico Campanile al Consiglio, vico Trucco, vico Pergolella alla Carità, vico Grotta Mastrodatti, vico Paradiso e gradini Paradiso.

Nel corso dell’attività sono stati rimossi 16 motoveicoli e 6 autovetture poiché trovati in stato di abbandono, inoltre sono stati rimossi 120 paletti in metallo abusivamente installati sul suolo pubblico.