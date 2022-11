La Nazionale torna a Napoli: si giocherà al “Maradona” il match tra Italia e Inghilterra

Si giocherà allo stadio Maradona di Napoli il primo match valido per le qualificazioni di Euro 2024 tra Italia e Inghilterra. Arrivata in questi minuti la comunicazione ufficiale della FIGC.

ITALIA-INGHILTERRA AL MARADONA, BATTUTA IN EXTREMIS BARI PER OSPITARE LA PARTITA

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno la città pugliese sarebbe stata battuta sul filo di lana da Napoli a causa dei lavori di ristrutturazione che interesseranno lo stadio del capoluogo pugliese. L’idea San Nicola, portata avanti direttamente dal sindaco del capoluogo pugliese Antonio Decaro, con l’avallo ovviamente del patron dei biancorossi Luigi De Laurentiis, si sarebbe arenata dinanzi alla presa d’atto che l’“astronave” di Renzo Piano, come il San Nicola è noto, non sarebbe stato completato, in tutti i suoi interventi, entro la data del match.

LA NAZIONALE TORNA A NAPOLI DOPO NOVE ANNI DI ASSENZA

La Nazionale tornerà a giocare a Napoli a quasi 10 anni di distanza dall’incontro delle qualificazioni al Mondiale 2014 con l’Armenia disputato il 15 ottobre 2013, un match terminato 2-2 con i gol di Alessandro Florenzi e Mario Balotelli. Per l’Italia sarà la 26ª gara nel capoluogo campano, dove ha raccolto 13 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte. E Napoli è anche una delle città coinvolte nella candidatura dell’Italia ad ospitare la fase finale del Campionato Europeo del 2032. Sono 30 invece i confronti tra Italia e Inghilterra (11 vittorie azzurre, 11 pareggi e 8 sconfitte), tra i quali spicca ovviamente la finale di EURO 2020.