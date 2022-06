Proposta di matrimonio al Maradona durante il concerto di Vasco, il video fa il giro del web

Quale momento migliore per chiedere la mano della fidanzata se non al concerto di Vasco Rossi? Lo sa bene Antonio Peluso, titolare della Locanda del Baccalà di Marcianise, che davanti a 45mila persone, con ‘Canzone’ a fare da perfetto sottofonodo musicale, si è inginocchiato alle spalle della sua dolce metà chiedendole il ‘sì’.

Giusto il tempo di udire le prime note del brano, farsi riprendere con il cellulare e di attirare l’attenzione di Manuela, prima di mettersi in ginocchio e porgerle l’anello. L’emozione coinvolge i presenti al Maradona, che cominciano ad abbracciare la coppia. Antonio ha poi pubblicato il video sui social e in poche ore è diventato virale.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Concerto Vasco Rossi a Napoli, 31 nei guai per droga e contraffazione

Piano straordinario di controllo ppredisposto dal Comando provinciale di Napoli della Guardia di Finanza in occasione del concerto di Vasco Rossi tenutosi ieri sera allo stadio “Maradona”. I servizi sono stati svolti dai “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego e dal I Gruppo Napoli, coadiuvati dalle unità cinofile e in coordinamento con la Sala Operativa delle Fiamme Gialle.

Denunciati per contraffazione 19 soggetti, mentre 12 sono stati quelli segnalati al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish e spinelli. Sequestrate diverse centinaia di articoli contraffatti, materiale promozionale e merchandising del Tour “Vasco Live 2022”, tra sciarpe, cappellini e fascette. Sanzionate, sempre nella zona dello Stadio, anche 13 attività commerciali per violazioni concernenti la mancata memorizzazione dei corrispettivi, e un parcheggiatore abusivo.