Morto per salvare due bimbi in mare, Castel Volturno ricorda Said: “Gesto eroico”

Il saluto di Castel Volturno a Rahhaal Amarri, l’uomo che ha salvato due bambini morendo poco dopo. La mamma è fuggita dopo il salvataggio portando con se i piccoli. Rahhaal ha ha salvato i piccoli non riuscendo a sopravvivere e morendo da eroe.

Il saluto a Rahhaal

“Conosciuta con il nome di Said, nato col nome di Rahhaal Amarri molti di noi lo avevano incontrato negli ultimi mesi sui campi da padel di Pinetamare” così l’Amministrazione Comunale di Castel Volturno inizia il post su Facebook per salutare Rahhaal. Parole di gentilezza ed apprezzamento gli sono riservate dall’Amministrazione: “Chi lo ha conosciuto ricorda di lui la grande disponibilità e la gentilezza, queste due doti hanno caratterizzato, probabilmente la sua vita, e di sicuro la sua scomparsa“.

“Si è reso protagonista di un atto eroico necessario per portare in salvo bambini in pericolo nelle acque del mare di Pinetamare. Un gesto estremamente altruista che gli è costato la vita” ricorda. Così Castel Volturno saluta l’eroe buono, un’uomo che nonostante il pericolo che correva ha deciso di salvare delle piccole vite: “Castel Volturno ti è grata per il tuo eroismo, alla famiglia e ai suoi cari vanno il nostro cordoglio e la nostra vicinanza“.

I genitori “scappati”

La vicenda però continua, pare infatti che la madre dei due piccoli salvati sia scappata poco dopo l’accaduto. Mentre Rahhaal Amarri perdeva la vita la donna è infatti scappata portando con se i suoi due figli. Lo stato del mare durante e prima dell’incidente era decisamente non adatto al “nuoto”, ancor di più se a far il bagno erano due bambini. Il lido, infatti, aveva prudentemente posto dei cartelli che indicavano le condizioni del mare invitando i bagnanti a non entrarvi. La mamma è “scappata” poco dopo l’incidente probabilmente per evitare le colpe che sarebbero ricadute sulla sua negligenza.

Per ora non risponderà di nessuna accusa alla mancata supervisione dei due piccoli, anche perchè la donna non è stata ancora identificata. Un grande gesto quello di Rahhaal che come molti hanno sottolineato va ricordato, perdere la propria vita per salvare quella di altri è un “eroismo” non da tutti. Questa storia “contiene” un mix di emozioni: la gioia per la salvezza dei piccoli mista con la tristezza per la morte immeritata di Rahhaal. A queste due emozioni portanti si aggiunge quel poco di “amaro in gola” che la fuga dei genitori lascia. Per quanto non ancora in possesso di eventuali giustificazioni abbandonare in quel modo la persona che ha salvato i propri figli ha lasciato alcuni senza parole. Come lo stesso bagnino spiega: “Spiace solo di una cosa, che nessuno ha ringraziato Said per quello che ha fatto: i genitori dei due bambini non li abbiamo più visti, sono letteralmente spariti”.