Aggredito dai cani del vicino di casa, ferite in tutto il corpo: choc nel Napoletano

Aggredito da tre cani mentre portava a spasso il suo animale domestico, è accaduto a Quarto, Comune flegreo della provincia di Napoli. Dopo il caso raccontato ieri del piccolo Jack Russell e della sua padroncina aggrediti entrambi da un pitbull “sfuggito” al guinzaglio del padrone, arriva un altro spiacevole episodio d’aggressione. La meccanica dei fatti non sembra così diversa nei due episodi.

Il post di Borrelli

Come racconta al consigliere Francesco Emilio Borrelli che condivide poi la storia sui suoi social. L’uomo, residente a Quarto, stava passeggiando con il suo cane quando è stato aggredito da tre cani del vicinato. Si trovava precisamente in Via Cicori 103, mentre portava a spasso il cane nei pressi della propria abitazione, ed è proprio “sotto casa” che è avvenuta l’aggressione. I cani questa volta erano ben tre, l’uomo racconta essere di proprietà della famiglia residente al civico 99. I tre “aggressori” sembrano non essere nuovi ai residenti di Via Cicori. “Non è la prima volta che aggrediscono” così racconta la vittima nel post del consigliere e continua poi “Cosa aspettiamo per togliere i cani a queste persone?“.

Le ferite riportate dopo essere stato aggredito

L’uomo ha riportato ferite su gran parte del corpo. Dal viso alla spalla, dal ginocchio alle mani, questi i punti colpiti dai tre aggressori. Le ferite riportate hanno avuto tutte bisogno di svariati punti. Dalle foto pare essere rimasto ferito anche il cane di proprietà della vittima. “Oggi è toccato a me e me la sono cavata… domani a chi tocca?” così la vittima tiene a ricordare che il suo caso “fortunato” deve rimanere l’ultimo, e che bisogna prendere provvedimenti con i proprietari, a quanto pare poco attenti, alla cura e all’educazione dei propri amici a quattro zampe.

Francesco Emilio Borrelli chiarisce che il caso è stato ovviamente segnalato alle autorità.