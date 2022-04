Racket per il clan Mallardo a Giugliano, scarcerato per fine pena Domenico Fuso

Scarcerato Domenico Fuso, condannato per racket in favore del clan Mallardo. Dopo essere stato arrestato mercoledì per un definitivo di pena emesso dalla procura di Napoli, è stata accolta dal tribunale di Sorveglianza di Padova l’istanza degli avvocati Michele Giannetta e Fattore Tammara per la liberazione anticipata. Fuso era stato condannato un anno fa alla pena di 4 anni di reclusione per estorsione aggravata dall’articolo 7. La sentenza emessa col rito Abbreviato.

L’inchiesta

Insieme ad un complice, anche lui condannato, era accusato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, messa in atto tra la fine dello scorso agosto e gli inizi di settembre dell’anno scorso a carico di un imprenditore di Giugliano, titolare di una attività commerciale interessata da lavori di ristrutturazione, nello specifico un rimessaggio per caravan e barche.