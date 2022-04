Reddito di cittadinanza, scattano i tagli all’assegno: quanto si può perdere

Chi percepisce il Reddito di cittadinanza potrebbe ricevere una cifra più bassa nel mese di aprile rispetto al recente passato. Il motivo è presto detto: sono cambiate le regole che calcolano il sussidio che da gennaio mette dentro anche le prestazioni assistenziali come le maggiorazioni sociali e la Quattordicesima. Lo ha specificato l’Inps in una nota in cui scrive che per quanto riguarda la mensilità di marzo che verrà pagata ad aprile “ per alcuni beneficiari di Rdc e Pdc (pensione di cittadinanza, ndr), sarà applicato un conguaglio a compensazione di quanto ricevuto in più nel mese di febbraio, per la mancata applicazione del ricalcolo dell’assegno in presenza di altre prestazioni assistenziali “. Lo riporta Il Giornale. L’Inps, però, assicura che “ il debito sarà rateizzato e sarà garantito un importo minimo nei casi di conguagli negativi superiori all’importo della rata stessa. Le operazioni di conguaglio – precisa – si concluderanno nei prossimi giorni “.

Quale sarà la riduzione dell’importo