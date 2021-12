Raffaele travolto e ucciso dal treno, aveva 18anni la vittima dell’incidente a San Marcellino

Giorni di strazio e di dolore quelli che vivono i cittadini dell’Agro Aversano. È stato identificato il corpo senza vita del 18enne che, ieri, è stato travolto e ucciso da un treno in corsa nella stazione di San Marcellino. Si tratta di Raffaele D’Aponte, ragazzo di 18 anni che viveva con la famiglia a Campomauro, non troppo distante dal luogo della tragedia. I suoi genitori, invece, sono originari di Sant’Arpino. Ancora non si conoscono le dinamiche della tragedia anche se, probabilmente, dovrebbe trattarsi di un gesto estremo.

Secondo alcune testimonianze Raffaele era giù di morale per problemi sentimentali. Ieri, poi, è arrivata la peggiore delle notizie: il 18enne è stato travolto dal treno regionale Napoli-Formia. Sul corpo, già senza vita all’arrivo di polizia e sanitari del 118, gli agenti non hanno trovato i documenti. La salma trasferita all’istituto di medicina legale per l’esame autoptico. Dopodiché, si procederà ai funerali per dare l’ultimo saluto al 18enne.