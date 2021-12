Famiglia napoletana distrutta nell’incidente, muore giovane mamma: gravi marito e figlia

Grave incidente nel pomeriggio di ieri sulla Statale 272 nel Foggiano, a metà strada tra San Marco in Lamis e San Severo. Coinvolta una famiglia napoletana. Per motivi ancora da accertare la vettura sulla quale viaggiavano è finita nei terreni circostanti ed è precipitata in un canale di scolo. A perdere la vita è stata la 26enne Arianna Avallone. In auto con lei anche il compagno e la figlia di pochi mesi, rimasti gravemente feriti.

La piccola è stata portata con l’elicottero in ospedale a San Giovanni Rotondo. Anche il papà è ricoverato in codice rosso. La famiglia viaggiava a bordo di un’Audi Q3. A causa dell’impatto, la 26enne è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Inutili purtroppo i soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.