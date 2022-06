Nascondeva la cocaina nella bomboletta, 50enne di Ponticelli arrestato a Volla

La sezione radiomobile dei carabinieri di Torre del Greco ha bloccato ed identificato due uomini a Via Lufrano a Volla. Erano intenti nella compravendita di una dose di cocaina. Il pusher è Raffaele Fusco, 50enne di Ponticelli, ed è stato sorpreso dai Carabinieri. Pusher e acquirente sono stati bloccati e identificati. Per il secondo scatterà una segnalazione al Prefetto.

Non solo la dose

Inoltre i militari hanno perquisito anche l’autovettura di Fusco, quella dalla quale aveva ceduto l’involucro, e in una bomboletta di vernice spray, modificata ad arte, hanno trovato altre 50 dosi di cocaina che avrebbero garantito circa mille euro di introiti. In casa è stato trovato anche denaro contante: 465 euro in banconote di piccolo taglio. Il 50enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Risponderà di spaccio di stupefacente.

Blitz dei carabinieri anche a Casalnuovo

Nella giornata di ieri, la tenenza locale di Casalnuovo è stata impegnata in un blitz antidroga nell’appartamento di un uomo già noto alle forze dell’ordine, in cui è stata rinvenuta una grande quantità di droga.