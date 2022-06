La proposta di Carmen Di Pietro a Luca: “Vuoi essere il mio toy boy?”

Nei suoi ultimi giorni sull’Isola dei Famosi Carmen Di Pietro si è lasciata andare in una richiesta che ha lasciato stupiti gli altri naufraghi. Forse complice il sole cocente dell’Honduras, la showgirl ha fatto una proposta piccante a Luca Daffrè che, tra imbarazzo e risate, sembra aver accettato.

“Luca, stai diventando proprio un bel figo – ha detto Carmen – ti vuoi fidanzare con me?”. E poi mettendosi in ginocchio, in stile proposta di matrimonio, ha chiesto ancora: “Vuoi essere il mio toy boy?”. Da parte sua, il naufrago ha replicato: “Ci possiamo provare”.

Intanto Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis sono finalmente riusciti a diventare amici. Durante i loro primi giorni insieme sull’Isola, i due non erano riusciti a trovare un’intesa, anche a causa delle critiche dell’influencer nei confronti dell’attore. Ma, probabilmente complice l’avvicinamento di Mercedesz a Edoardo, ora i naufraghi sembrano aver trovato un punto d’incontro.

LA FRECCIATINA AL FIGLIO DI ALESSANDRO

La Di Pietro ha lanciato poi una frecciatina al figlio Alessandro, che ha abbandonato il gioco tempo fa per motivi di studio e che, tornato in Italia, approfitta dell’assenza della madre per uscire di più e divertirsi. “Lo posso fare perché qui non c’è lui – ha spiegato Carmen-. Lui mi ha mandato quel video osceno, allora io e te ora ci infrattiamo là dentro”. Proprio Iannoni è intervenuto sui social per rispondere alla mamma. “Tranquilla che neanche io sto perdendo tempo…”, ha scritto ironicamente.