Reddito di Cittadinanza senza diritto, denunciati 52 ‘furbetti’ in Campania

Reddito di Cittadinanza senza diritto, scoperti 52 ‘furbetti’ in Campania. I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno condotto una capillare attività d’indagine sulla verifica dei requisiti previsti per la concessione del contributo. Al termine è stato accertato che su di un campione esaminato di circa 3000 cittadini percettori del sussidio, 300 non ne avevano diritto. Controlli riguardano il periodo compreso tra i mesi di giugno ed ottobre dello scorso anno.

Proseguono serrati, dunque, gli accertamenti dei militari dell’Arma finalizzati a verificare la corretta corresponsione del reddito di cittadinanza e dall’inizio dell’anno, al termine di mirati accertamenti e verifiche, i militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno denunciato 52 soggetti stranieri, rispettivamente 15 uomini e 37 donne. Scoperti 16 albanesi, 16 marocchini, 15 rumeni e 5 bulgari, residenti-domiciliati a San Marzano sul Sarno, percettori di reddito di cittadinanza, che avevano dichiarato falsamente di essere residenti in Italia da oltre 10 anni. Hanno intascato indebitamente la somma di 453.329,33 euro. I militari operanti hanno, quindi, proceduto alla comunicazione di tali indebite corresponsioni all’INPS che procederà alla revoca immediata del beneficio e la ripetizione del denaro elargito.