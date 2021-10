Rita De Crescenzo arriva a Canale 5. La tiktoker napoletana è stata infatti protagonista della rubrica di Striscia la Notizia “Ininfluencer”, con un video postato proprio sulla famosissima piattaforma social.

Nel filmato, ripreso in prima persona, si vede la De Crescenzo mentre spiega ai suoi followers come usare blust e correttore. Simpatico, a fine video, il siparietto in cui spiega di dover comprare un nuovo pennello poiché il suo si è evidentemente rotto.

Rita De Crescenzo, lacrime e paura dopo il malore: «Non voglio stare più male per colpa sua» [ARTICOLO 6 SETTEMBRE 2021]

Prima il malore, poi lo sfogo in diretta con migliaia di seguaci a seguirla. Non è un momento facile per Rita De Crescenzo, che su TikTok ha espresso i motivi del precedente malessere, legati probabilmente al suo compagno. Durante una live, infatti, la donna ha spiegato di aver ritirato 19 denunce nei confronti di quest’ultimo perché “È il padre dei miei figli”. Poi, in lacrime ed in preda alla disperazione, ha affermato: “Io non voglio continuare a stare male per colpa sua”.

Lacrime ma anche richieste di aiuto: “Non ho mai vissuto una vita facile, anzi si può dire il contrario. Voglio solo restare tranquilla e vivere il mio momento, perché ho vissuto troppo male nella mia vita”, ha aggiunto.

Il successo su TikTok di Rita De Crescenzo

Tra tutti i profili partenopei Rita è difatti la più seguita con oltre 600mila follower e quasi 30 milioni di like su TikTok. Il suo nome, però, spesso è stato accostato a spiacevoli episodi accostati al nome di Napoli. A giugno, tanto per citare un esempio, ha bloccato il lungomare Caracciolo con una limousine per girare un video mentre ballava in strada. Ieri, invece, la donna ha affittato un gommone per raggiungere lo yacht a Capri lo yacht di Jennifer Lopez e Ben Affleck: prima cerca di comunicare con un uomo sulla mega barca: “C’è Jennifer? Jennifer, c’è? Se tu parli italiano, tu ascolta me. C’è Jennifer? Non c’è? E chi ci sta qua? Sta dormendo?”.

Alla fine, su quella barca, ci è salita. Ma a differenza di quanto credesse la De Crescenzo, non era la barca di JLo. Basta vedere la bandiera a poppa. La bandiera che si trova sullo yatch dei Bennifer è di Saint Vincent e Grenadine, mentre quella dello yatch pubblicato da Rita De Crescenzo è della Nuova Zelanda.