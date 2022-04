“Ritiro permanente”. Il Napoli punisce i giocatori dopo la sconfitta contro l’Empoli

A poche decine di minuti dal fischio finale di Empoli-Napoli, finita clamorosamente 3-2 per i toscani che hanno vinto in rimonta, il Napoli ha reso noto che da martedì gli azzurri saranno in ritiro permanente.

La Società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente. pic.twitter.com/3cWMm7TUsJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 24, 2022

Le parole di Spalletti

“Ci è mancata attenzione e continuità e quando questo succede come avvenuto oggi la responsabilità è dell’allenatore. Evidentemente non sono stato capace di trasferire alcuni concetti alla squadra” ha dichiarato nel post partita il tecnico degli azzurri. “Questa fragilità è evidentemente da imputare a me. Dispiace dire addio al sogno scudetto che abbiamo coltivato con grande sacrificio e lavoro“.

A prescindere dal fatto che quello degli uomini di Spalletti sia un crollo mentale o fisico, sta di fatto che adesso devono guardarsi le spalle. C’è, infatti, da mettere in cassaforte ancora il discorso Champions League.