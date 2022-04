In auto senza patente, schianto con uno scooter con tre minori: paura in provincia di Napoli

I carabinieri della stazione di San Giuseppe vesuviano sono intervenuti in via Marciotti per un incidente tra una smart for Four e un Honda SH 150. il conducente della smart avrebbe tamponato il motociclo in sella al quale c’erano tre 17enni.

Trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Nola sono stati ritenuti guaribili con prognosi tra i 3 e i 10 giorni, per contusioni multiple. I carabinieri hanno svolto accertamenti e identificato chi era alla guida della vettura, anch’egli minorenne. Sarà denunciato per omissione di soccorso e guida senza patente

I tre baby centauri sono stati sanzionati amministrativamente, il motociclo sottoposto a fermo.