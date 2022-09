Lutto a Marano e Mugnano per Rosaria, la giovane mamma stroncata dal brutto male

Lutto a Marano e Mugnano per la morte della giovane Rosaria Diodato. Moglie e mamma di due bambini piccoli, la 33enne ha perso la battaglia contro un terribile male. I funerali di Rosaria oggi alle ore 13 nella Parrocchia di San Rocco a Marano.

Tanti i messaggi

Tantissimi messaggi sui social per Rosaria: “Ed ecco qua tutto inaspettato nonostante le circostanze ci stavano preparando…..cosa dire nn ho parole come quando nn c’è li avevo nell’ultimo periodo l’unica cosa che riuscivo a dirti era Rosaria tvb lo dicevo sempre e in modo asfissiante……era il mio modo per dirti che stavo male e tu lo sai come era per me vederti così…..ma solo il pensiero di nn vederti più mi sta distruggendo …….sei sempre stata unica in tutto e io ti volevo un bene esagerato…..tesoro adesso è finita la tua sofferenza….tu la mia cognatina Rosaria te lo dico per ultima volta ti voglio bene tesoro

Lei stava combattendo una battaglia durissima, ma ha pensato fino alla fine a me, al mio dolore, mi ha scritto spesso nelle ultime settimane, ha cercato di consolarmi e ha usato, come sempre, parole di affetto e di profonda amicizia. Lei, per me, era speciale, si preoccupava per gli altri, lo faceva attraverso dei gesti inaspettati che, però, erano in grado di accarezzarti l’anima. Per mio figlio, in svariate occasioni, è stata un punto di riferimento importante durante i primi anni di scuola, con il suo sorriso e la sua dolcezza. Non so dove sia adesso, ma so che lascia nel mio cuore e in quello di tutti coloro che la amavano un vuoto profondo, un solco che difficilmente si riempirà, perché Rosaria Diodato era una persona unica, che incontri una sola volta nella vita ed io ho avuto il privilegio di conoscerla e di condividere con lei i miei pensieri, le mie paure, le mie preoccupazioni di madre e di donna. Oggi ho perso un’amica, è un giorno immensamente triste”