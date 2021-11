Napoli, 49enne distrugge monitor nella sala scommesse e picchia i poliziotti: arrestato

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Diocleziano per la segnalazione di una persona che aveva sradicato un monitor all’interno di una sala scommesse.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno trovato un uomo in forte stato di agitazione. Alla loro vista, ha inveito contro di loro colpendoli con calci e pugni. Poi, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, gli agenti lo hanno bloccato.

Giancarlo Olisterno, 49enne con precedenti di polizia, è finito in manette per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Rapina all’Eurobet di Secondigliano, banditi in fuga con 9mila euro [Articolo del 27 novembre 2021]

Violenta rapina poco fa su Corso Secondigliano. Nel mirino la filiale Eurobet. Secondo la prima ricostruzione alcune persone armate hanno fatto irruzione nella sala scommesse ed hanno portato via 9mila euro.

Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini. Numerose sono le rapine che negli ultimi tempi si sono registrate ai danni dei centri scommesse e delle sale slot tra Secondigliano e Scampia da settembre fino a questa mattina.

Sembra che dietro vi sia una pericolosa banda di pregiudicati. Poco tempo fa, in un centro scommesse di Corso Italia è stato esploso anche un colpo di arma da fuoco sempre nel corso di un raid.