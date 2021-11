Tragedia a Frattamaggiore, cadono calcinacci e pezzi di cornicione

Poteva essere una tragedia, solo la casualità ha fatto in modo che nessuno rimanesse vittima o ferito dai calcinacci caduti in via Vittorio Emanuele a Frattamaggiore. Pezzi di cornicione e calcinacci sono crollati in strada, per fortuna i fatti si sono verificati all’orario di chiusura dei negozi ad ora di pranzo. Di solito la strada è molto trafficata perchè ci sono diverse attività commerciali. All’improvviso si è udito un forte boato. Le pietre sono cadute sul marciapiede ed hanno invaso anche il manto stradale.

Scuole in ginocchio per il maltempo a Napoli, all’I.T.I. Fermi-Gadda cadono calcinacci

Il maltempo continuato sta mettendo in ginocchio Napoli e la Campania non soltanto per le strade allagate e le buche apertesi su esse, ma anche per ciò concerne la situazione degli istituti scolastici. Come segnalato da diversi studenti e genitori al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, a causa delle piogge, all’I.T.I. Fermi – Gadda del Corso Malta a Napoli si è creata una tale umidità che le controsoffittature stanno cedendo e vi sono stati vari crolli di calcinacci. Fin ad ora, come segnalano gli studenti, l’unica contromisura presa dalla dirigenza della scuola è stata quella di interdire al passaggio solo alcune aree interessate dai crolli con dei nastri legati a dei banchi.