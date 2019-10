Salerno. La IIIF a colloquio con la psicologa, gli amici di classe di Melissa sconvolti per la tragedia

Funerali sospesi e richiesta di autopsia sul cadavere di Melissa La Rocca, la 16enne che ha perso la vita ieri mattina nell’istituto superiore “Genovesi-Da Vinci” di Salerno. La vittima, secondo quanto si apprende, avrebbe avuto un malore in aula mentre si trovava alla lavagna per un esercizio. Sono stati rinviati sia il funerale che la veglia funebre prevista per questa sera. Il papà della giovane si è battuto ed ha ottenuto l’esame diagnostico nonostante la salma di Melissa fosse già stata liberata ed indubbio è il decesso per cause naturali.

In famiglia ci sarebbero già stati decessi per malattie cardiache. Il nonno di Melissa, morì a soli 40 anni proprio per un arresto cardiaco.

L’incontro con la psicologa

Questa mattina i compagni di Melissa hanno incontrato una psicologa della Asl. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla pagina ufficiale dell’IIS Genovesi-Da Vinci Domani, martedì 8 ottobre, alle ore 08:15 ci riuniremo, professori ed alunni di 3 e 4 F, nella biblioteca del Genovesi. Sarà con noi la dott.ssa Rispoli, psicologa dell’ASL, per aiutarci ad affrontare questo momento traumatico.

Mercoledì 9 ottobre, in occasione della prima assemblea d’Istituto, il Dirigente Scolastico incontrerà i ragazzi delle altre classi per un ricordo della nostra alunna così tragicamente e prematuramente scomparsa.

Ieri il cordoglio del sindaco di San Mango Piemonte

Oggi è una data che la comunità di San Mango Piemonte non dimenticherà perché a volare in cielo è una giovane ragazza con tutta la vita davanti, con i suoi sogni e i suoi progetti. Il sindaco Francesco Di Giacomo:

“Con profondo dolore abbiamo appreso della scomparsa della giovane Melissa, figlia del consigliere comunale Vinicio La Rocca. Sono profondamente scosso e addolorato per questa immane tragedia, nessuna parola e nessun pensiero sarebbero in grado di descrivere una così grande sofferenza che mai dovrebbe accadere a un genitore, né a un fratello. Una disgrazia terribile, la peggiore che la vita possa infliggere.

A nome di tutta l’Amministrazione Comunale, possiamo solo stringerci in silenzio intorno alla famiglia e al loro dolore e all’intera comunità sammanghese colpita da un lutto così inaccettabile”