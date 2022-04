Afragola piange Salvatore, l’operaio travolto da un tir in autostrada

Afragola piange Salvatore Cerbone, l’operaio investito da un tir in autostrada. L’operaio 37enne napoletano, che stava eseguendo lavori sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, è morto dopo essere stato travolto. L’incidente è avvenuto poco prima delle 2 dell’altra notte, nel tratto compreso tra San Severo e Foggia in direzione Bari, all’altezza del km 548. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della direzione ottavo tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

A quanto si apprende, Salvatore stava eseguendo lavori di manutenzione del manto stradale per conto di una ditta appaltatrice pugliese. Il mezzo che l’ha investito, nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, circolava sulla carreggiata Sud. Sul tratto interessato dall’incidente al momento, comunica Autostrade, si circola su una sola corsia verso Bari e non si registrano disagi al traffico.

LE DEDICHE PER SALVATORE

“Sono dispiaciuto, ho appreso questa brutta notizia pochi istanti fa. Ho conosciuto Salvatore Cerbone e la sua famiglia qualche anno fa’ , io ero il babbo natale che avrebbe fatto sognare i suoi bambini. Ricordo quel giorno che mi chiamava ininterrottamente per timore che non sarei andato a casa , ricordo molto bene che era lontano per lavoro e stava facendo l’impossibile per esserci, voleva essere presente e vivere l’emozione negli occhi dei suoi bambini. Spostai l’ora un po’ più tardi, perché avevo capito che ci teneva molto, capii che era veramente una brava persona ma soprattutto un bravo papà. Purtroppo per il lavoro non riuscì ad esserci. Ho aggiunto io oggi lui e la sua bravissima moglie nella foto , che mi accolse e mi fece sentire subito a casa, ci facemmo una chiacchierata ed andai via. Eravate una bella famiglia e per questo mi siete rimasti nel cuore. Oggi scopro che eri di nuovo lontano per il lavoro, ma che non tornerai a casa . Avrò sempre una preghiera per te Salvatore. Anche se non tornerai nella tua casa , albergherai sempre nei cuori della tua famiglia e dei tuoi cari. Con immenso affetto abbraccio Rosa e i bambini ❤️ “, scrive l’amico Salvatore.