Pestaggi e spari contro Casaburi, condannato il pentito Molino

Erano accusati di aver prima picchiato poi di aver esploso colpi di pistola contro il ras di Secondigliano Gennaro Casaburi, arrestato soltanto qualche settimana fa. Oggi dinnanzi al tribunale di Napoli è arrivata la sentenza a carico di Massimo Molino, neo collaboratore di giustizia, e Giovanni Mancini. I due erano indicati come facenti parte del commando comprendeva anche Vincenzo Maione e Orlando Di Maio condannati a gennaio a 14 anni di reclusione. Molino è stato condannato a due anni di carcere per possesso di pistola senza aggravante. Assolto invece Mancini, difeso dall’avvocato Isidoro Niola che è riuscito a far prevalere le proprie argomentazioni. Un raid violento causato da un semplice rimprovero che Casaburi aveva rivolto a Maione e Di Maio. I due il giorno prima fermati da due agenti mentre avevano forato una ruota. All’invito dei poliziotti di qualificarsi i due avevano iniziato a insultarli: Casaburi, assistendo alla scena, aveva cercato di sedare gli animi rimproverando poi Maione e Di Maio del loro comportamento che avrebbe potuto nuocere agli affari criminali nel quartiere. Da li poi la vendetta con Casaburi fatto salire in auto dai quattro fino agli spari.