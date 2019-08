Terribile tragedia in Campania, Raffaele muore a 19 anni schiacciato da un camion: inutili i soccorsi

Tragedia in provincia di Salerno, tra Pagani e San Valentino Torio. Un ragazzo di 19 anni, Raffaele Frigenti, ha perso la vita in un incidente mentre era alla guida della sua auto in via Zaccagnuolo. Stando ai primi accertamenti, pare che la vettura del giovane si sia schiantata contro un’autocisterna proveniente dall’opposta direzione, restando incastrato sotto le ruote del mezzo pesante.

Il ragazzo, estratto dalle lamiere dai soccorritori, è apparso in condizioni disperate sin dal primo momento, fino al decesso in ospedale.