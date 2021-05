I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti ieri sera in via Nino Taranto, nel complesso di palazzine popolari noto come “legge 219”. Giuseppe Orefice, 20enne del posto è stato colpito al petto da un proiettile esploso con un arma da fuoco. È stato trasportato presso l’ospedale di Nola dove è ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire dinamica evento.

