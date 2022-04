Sant’Antimo, 4 candidati a sindaco in campo per dare una svolta alla città

Entra nel vivo la campagna elettorale a Sant’Antimo in vista delle prossime amministrative del 12 giugno, a rompere gli indugi è anche il Partito Democratico che ha ufficializzato il suo candidato sindaco. Si tratta di Massimo Buonanno, il quale nel fine settimana ha fatto anche la sua prima uscita pubblica. A sostenere l’ex consigliere di maggioranza del Pd per ore anche 3 civiche, ma il fronte potrebbe allargarsi anche con altre liste. Nella coalizione ci sono Pd, Nuovo Pensiero Democratico, Popolari per Sant’Antimo e Voltiamo Pagina. Queste le prime parole di Buonanno: “Entusiasmo, partecipazione, passione e tanta voglia di ritornare alla Politica sono state le caratteristiche del nostro incontro di stamattina nella nuova sede del PD. Mentre gli altri sono ancora alle prese con strategie e alchimie politiche, senza un disegno ed un progetto per la Città, la nostra squadra è in campo con proposte credibili, donne ed uomini spendibili e competenti, per far voltare pagina alla nostra comunità mortificata negli ultimi anni. La presenza del segretario metropolitano del Partito Democratico Marco Sarracino è la testimonianza della grande attenzione che la filiera istituzionale ha per il nostro paese è che ci consentirà di sfruttare al massimo le opportunità del PNRR”.

Per quanto riguarda i competitors, in lizza ci sono per ora Arcangelo Cappuccio, ex sindaco, sostenuto da M5S e una civica. In campo anche Nicola Marzocchella, già assessore alle Opere pubbliche, Protocollo, Anticorruzione, che sarà appoggiato da Campania Libera e un’altra lista vicina all’ex sindaco Russo. Continua per la sua strada anche Giuseppe Italia, su cui potrebbero convergere diverse liste civiche, di ispirazione anche di centrodestra tra cui Agorà, Cittadini con Sant’Antimo, Sant’Antimo Punto e a capo e Nuova Sant’Antimo.