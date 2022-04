Dopo il tumore Fedez sarà ancora giudice di X-Factor: “Si torna a casa” 

Fedez annuncia il ritorno tra i giudici del talent show di Sky dopo aver affrontato il tumore. Dunque sarà lui uno dei quattro mentori dell’edizione 2022 di X-Factor che debutto per la prima volta nel 2008 su Rai2 per poi passare nella sua casa odierna nel 2012.

Il ritorno di Fedez ad X-Factor

Fedez non è nuovo tra gli studi del talent show, è infatti già stato giudice di cinque edizioni di fila. Il talent, che vanta popolarità in tutto il mondo nelle sue versioni nazionali, è famoso per essere un trampolino di lancio per i nuovi talenti musicali. L’ultima riuscitissima scoperta del talent show è la band italiana Maneskin. Ad affiancare il gruppo romano una lista lunga di talenti tra cui il famoso cantante pop Marco Mengoni. Anche le edizioni degli altri paesi hanno “rilasciato” nella scena musicale campioni di hits. Leona Lewis, la nota popstar e vincitrice di una delle prime edizioni di X-Factor UK, fa da esempio del successo mondiale del programma.

Dunque quest’anno tra i giudici e mentori dei concorrenti ritornerà anche Fedez. Il cantante che nell’ultimo mese ha subito una delicatissima operazione torna nel suo mondo: la musica e lo spettacolo. Fedez è stato giudice in cinque edizioni consecutive, dal 2014 al 2018, portando alla vittoria il cantante Lorenzo Fragola nel 2014.

Ad annunciare il suo ritorno è stato proprio Fedez con un post su Instagram. Nel video pubblicato dal cantante si possono vedere immagini delle varie edizioni che lo hanno visto giudice. Tra emozione e contentezza Fedez annuncia ai fan la sua presenza scrivendo un sentito: “Si torna a casa“. A breve ripartiranno i casting per l’edizione 2022 del noto talent.

FEDEZ LASCIO’ L’OSPEDALE

Lo scorso 31 marzo Fedez lasciò l’ospedale San Raffaele di Milano dove venne operato per un tumore endocrino al pancreas. Il cantante fu ricoverato dal 22 marzo nel reparto solventi. “Sto bene” le prime parole dette con accanto la moglie Chiara Ferragni.

“Bello uscire dall’ospedale” aggiunse il rapper. Il giorno prima in una storia su Instagram aveva postato la foto abbracciato alla moglie sul letto d’ospedale con scritto “grazie per essere sempre la mia roccia“. Dopo aver camminato fino alla macchina ed essere salito in auto, il cantante ha salutato e ringraziato i presenti.