Tragico incidente per un giovane di Melito, morto dopo lo schianto in moto a Castellammare

Si macchia ancora di sangue la provincia di Napoli, un’altra vittima dell’asfalto killer c’è stata quest’oggi a seguito di un grave incidente avvenuto sulla Panoramica a Castellammare, poco prima del bivio di Pozzano, in direzione costiera. A perdere la vita è stato un centauro. Per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo a due ruote schiantandosi al suolo. Troppo gravi le ferite riportate, l’uomo purtroppo non ce l’ha fatta. Sul posto gli agenti di polizia e i vigili urbani del comune di Castellammare che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’impatto. La vittima, da una prima ricostruzione, sarebbe un giovane di Melito. I medici però non hanno potuto far altro che constatare la morte del motociclista. Nell’impatto ferita anche un’altra persona.

La settimana scorsa c’era stato un altro grave incidente. Avvenne la domenica di pasqua sul raccordo autostradale. A pagare le conseguenze peggiori è stato il conducente di una delle autovetture coinvolte, soccorso dall’ambulanza del 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale San Leonardo per le cure mediche. Traffico in tilt per oltre un’ora, allo scopo di consentire alla polizia stradale di mettere in sicurezza l’area, vista la presenza di svariati detriti sull’asfalto. Appena 24 ore prima, il raccordo autostradale è stato il teatro di un impatto violento tra due scooter, che ha causato tre feriti di cui un ventenne attualmente in coma per l’aggravarsi delle sue condizioni dopo l’incidente. Un episodio su cui ora indagano le forze dell’ordine, per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto, probabilmente causato da un duplice sorpasso. Ma intanto la statale sorrentina è tornata a far paura con i primi flussi intensi di primavera. Un campanello d’allarme in vista della stagione estiva, quando l’intensificarsi del turismo tra Castellammare e la costiera farà aumentare di gran lunga il numero di auto e scooter in strada.