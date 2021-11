Sbaglia manovra e investe la madre, donna in prognosi riservata all’ospedale di Napoli

Attimi di apprensione ieri a Rofrano. Erano circa le 13 quando, come riportato da giornaledelcilento.it, una ragazza di 18 anni ha investuto la madre e sfondato l’ingresso di un ristorante. La giovane, in possesso del foglio rosa, stava parcheggiando la vettura nel piazzale di un ristorante quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo investendo la mamma in retromarcia. In auto con lei, una Fiat Punto multijet di colore grigio, c’era il nonno.

La donna è stata accompagnata in ambulanza prima all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, per poi essere trasferita all’ospedale del Mare di Napoli. Purtroppo è in prognosi riservata. Sul posto, insieme a due ambulanze, sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sapri e i colleghi della stazione di Laurito.