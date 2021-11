Giugliano. Dopo appena un anno Pirozzi cambia la giunta, 3 nuovi ingressi per rilanciare l’Amministrazione

Il sindaco Nicola Pirozzi ha effettuato un rimpasto delle deleghe con l’ingresso di nuovi componenti in giunta. Ad un anno dalla nomina, dunque, già c’è un importante riassetto nell’esecutivo

Ecco i nomi degli assessori e le deleghe.

Del Giudice Raffaele, vicesindaco con delega a Transizione Ecologica, Ecologia e Ambiente, Protezione Civile, Qualità dell’aria, Agricoltura, Politiche del lavoro, Sviluppo Area A.S.I.

Pietro Di Girolamo, con delega a Welfare e Politiche sociali, Politiche per l’integrazione, Politiche dell’infanzia, Housing sociale, Servizio civile, Salute e benessere delle persone, Rapporti con Asl, Rapporti con il Consiglio Comunale.

Giuseppe Cozzolino, già direttore generale presso la “Città metropolitana” di Napoli, con delega a Bonifica Siti Inquinati, Politiche Cimiteriali, Demanio Coste e Risorse del mare, Tutela manutenzione e valorizzazione del verde pubblico, Edilizia Scolastica, Trasporti.

Gaetano Coppola, con delega a Lavori Pubblici e Grandi opere, Manutenzioni delle infrastrutture, Manutenzioni, Innovazione e Smart City, Mercato Ortofrutticolo (MOG), Strutture sportive e promozione dello sport.

Giuliana Di Fiore, con delega ad Urbanistica e Pianificazione del territorio, PUMS, Edilizia privata, Decentramento, Next generation EU: PNRR e Recovery Fund, Contratto istituzionale di sviluppo.

Rachele Smarrazzo, con delega a Benessere animali e rapporti con le associazioni zoofile, Volontariato e associazionismo.

Antonietta Limatola, con delega a Pubblica Istruzione, Comunicazione Istituzionale, Servizi Scolastici, Ricerca e Formazione, Terra dei Fuochi.

Maria Taglialatela Scafati, con delega a Decoro e arredo Urbano, Politiche di genere e Pari Opportunità, Riorganizzazione dei servizi al cittadino, Marketing territoriale.

Francesco Mallardo, con delega ad Agenda digitale, Turismo e Parco Liternum, Commercio, Viabilità, Fondi Comunitari ordinari.

Le parole di Pirozzi

“Una giunta di alto profilo, come detto, con innesti di grande qualità, di esperienza e composta da eccellenze che hanno ricoperto ruoli di prestigio maturando un bagaglio di competenze che metteranno a disposizione della nostra città. Ringrazio gli assessori nominati per aver accettato questa sfida di buon governo che ci vedrà protagonisti nell’esclusivo interesse di Giugliano e colgo l’occasione per ringraziare i consiglieri comunali e i partiti di maggioranza che, anche in questo caso, hanno dimostrato unità di intenti soprattutto nel preferire un governo autorevole ed efficiente alle esigenze dei piccoli orticelli. Ancora una volta, #NellaGiustaDirezione. Nell’esclusivo interesse della nostra città. Ora subito al lavoro perché puntiamo sin da subito al “salto di qualità!”, dichiara il sindaco Pirozzi