Schianto frontale mentre praticano sesso orale, lui finisce in ospedale con fratture al pube

Nel nuovo codice della strada andrebbe vietato il sesso orale mentre si guida. Già, perché un tizio di Fort Lauderdale e la sua amorevole accompagnatrice per poco non ci rimettono le penne. L’assurdo incidente, un vero e proprio frontale, è accaduto in Florida tra il Suv di una coppia e un furgoncino FedEx per le consegne. Come scrive e come si può vedere da una foto pubblicata sul sito Local10.com i due sono stati estratti dall’abitacolo del Suv dopo l’incidente praticamente nudi. La dinamica di quello che è accaduto dentro l’auto è stata spiegata dalla polizia. Lei stava praticando sesso orale al guidatore e quest’ultimo ha come perso il controllo dell’auto invadendo la corsia opposta dove passava un ignaro corriere.

L’autista del furgoncino ha riportato ferite molti lievi, ma è andata peggio al guidatore del suv che ha diversi tagli e traumi nell’area pubica. Se pensate che quello che è accaduto in Florida abbia dell’eccezionale, sappiate che, come segnala Newsweek, un recente sondaggio effettuato tra gli studenti dell’università del South Dakota, circa il 40% si è fatto praticare sesso orale durante le guida. Il frontale con relative ferite al pube però rimangono un’esclusiva di questa news che sta facendo impazzire i social statunitensi.