Bonus 200 euro, ipotesi estensione anche ai lavoratori precari

E’ atteso per luglio e porterà nelle buste paga degli italiani 200 euro. Ma il “bonus 200 euro”, introdotto dal governo con il decreto Aiuti del 2 maggio, non riguarderà tutti i lavoratori. Al momento questa misura di sostegno al reddito è rivolta ai lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati con redditi fino a 35 mila euro lordi. Inoltre, è estesa a disoccupati, stagionali, colf e percettori di reddito di cittadinanza. Secondo le stime del governo dovrebbe interessare 30 milioni di persone. Nelle ultime ore è stato presentato un emendamento, firmato dal M5S, affinché il bonus 200 euro venga esteso agli “insegnanti con contratto a tempo determinato con scadenza a giugno”. In attesa di capire se l’emendamento verrà approvato, l’erogazione del bonus al momento avverrà in maniera diversa a seconda della categoria di beneficiari. I lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato non dovranno fare domanda: l’erogazione avverrà in via automatica. Per i pensionati sarà l’Inps a erogare i 200 euro nella mensilità di luglio, stessa cosa per “pre-pensionati” e disoccupati che stanno percependo il sussidio di disoccupazione.

Bollette, bonus e agevolazioni per pagare meno luce e gas

Le tensioni internazionali e l’aumento dell’inflazione sta mettendo a dura prova l’economia italiana. Per fronteggiare la situazione, il governo ha messo in campo una variegata serie di aiuti rivolti ai cittadini e alle imprese. Tra i punti principali del Dl aiuti approvato dal consiglio dei ministri c’è il capitolo dedicato all’energia e alle bollette di luce e gas che hanno subito un sostanziale rincaro negli ultimi mesi. Il governo ha messo in atto tre strumenti per aiutare le famiglie ad affrontare l’aumento delle tariffe.

Per calcolare il tetto dei 35 mila si terrà conto dei redditi di qualsiasi natura, escluso casa e pertinenze, tfr e competenze arretrate, assegno al nucleo familiare e l’assegno unico universale. Il bonus da 200 euro sarà erogato anche ai percettori del reddito di cittadinanza. Inoltre, è previsto un aiuto per i lavoratori autonomi con l’istituzione di un fondo ad hoc i cui dettagli saranno definiti in un imminente decreto ministeriale.