Scontri tra tifosi a Napoli, identificati 5 inglesi: si erano nascosti in un hotel

Cinque tifosi del Liverpool sono stati bloccati e identificati ieri sera dalla Polizia di Stato di Napoli in un hotel nel quale si erano rifugiati dopo avere scatenato dei tafferugli lungo via Marina, all’altezza di un noto albergo della città. Si tratta di supporter della squadra inglese che hanno un’età compresa tra i 27 e 38 anni: insieme con altri tifosi britannici si sono resi protagonisti di una serie di intemperanze e aggressioni.

La loro posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti: sul luogo degli incindenti è intervenuta una pattuglia del commissariato Montecalvario seguita da altre che si trovavano in zona accorse dopo la segnalazione dei colleghi. (ANSA).

Napoli-Liverpool, il Maradona da brividi: l’urlo “The Champions” sfonda i 113 decibel

Un Napoli brillante, veloce e intenso travolge il Liverpool al Maradona: 4-1 con doppietta di Zielinski e gol di Anguissae Simeone; per il Liverpool gol della bandiera di Luis Diaz. Lo spettacolo però non l’hanno regalato solo i giocatori in campo, ma anche gli oltre 50mila del Maradona che non hanno fatto mancare il loro supporto alla squadra. Un vero e proprio 12esimo uomo, a partire già… dall’inno.

Al momento del “The Champions”, l’urlo dell’impianto di Fuorigrotta ha fatto registrare 113 decibel, più di un martello pneumatico (110 decibel). Enorme anche il boato registrato al 5° minuto di gioco. Nel momento del goal realizzato da Zielinski infatti, l’esultanza ha generato 112 decibel. Come si legge su fanpage.it invece, al momento del rigore sbagliato da Osimhen al 16° minuto, il tifo ha fatto raggiungere quota 200 decibel.