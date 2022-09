“Sembra un uomo del 1920”, Vanessa Incontrada ed Elodie attaccano Giorgia Meloni

E’ la favorita nei sondaggi, quella sulla cresta dell’onda ed anche per questo anche quella che sta subendo i maggiori attacchi. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, è ogni giorno al centro delle polemiche. Ad attaccarla spesso non sono solo i diretti concorrenti politici, ma piuttosto personaggi famosi. Negli ultimi giorni questo è stato il caso di alcune donne dello spettacolo, tra cui Vanessa Incontrada e la cantante Elodie. Entrambe hanno definito la Meloni “un uomo politico del 1920″ (tutti i riferimenti a partiti politici di allora sono puramente casuali).

Meloni attaccata da Vanessa Incontrada

L’attrice e conduttrice spagnola, naturalizzata italiana, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera, spiegando i motivi per i quali è “impaurita” dalla leader di Fratelli d’Italia. “Giorgia Meloni mi fa molta paura, non amo e non condivido il suo tipo di politica. La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox mi ha scosso molto, perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile“, ha così commentato l’attrice facendo riferimento ai fatti del 13 Giugno 2022, quando ha partecipato a un convegno del partito politico del partito di destra neo-franchista in Andalusia. «No alla lobby LGBT! No violenza islamista! No all’immigrazione! No alla grande finanza internazionale». Così la Meloni parlava davanti al pubblico andaluso, destando reazioni contrastanti nel bel paese.

“Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920″. Così conclude la Incontrada nella sua forte presa di posizione.

Il duro attacco anche di Elodie

Sulla stessa linea è intervenuta anche Elodie, cantante che quest’estate abbiamo sentito spesso per i suoi pezzi più virali “Tribale“, “Bagno a Mezzanotte” e “La coda del diavolo” con Rkomi.

Alla donna, intervistata alla presentazione del film che la vede protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia ‘Ti mangio il cuore’ di Pippo Mezzapesa, è stato chiesto cosa pensasse riguardo alle recenti uscite (sicuramente più diplomatiche) di Hilary Clinton su Giorgia Meloni. “E’ incredibile che una donna parli come un uomo del 1922, questo è il problema. Una donna, una madre, dovrebbe avere un’attenzione per i diritti e dovrebbe capire che ci sono da sempre situazioni complesse dal punto di vista femminile. E’ incredibile come sia violenta e come sia poco donna“. Questa è stata la forte risposta dell’ex fidanzata del rapper Marracash. Nel frattempo, ci domandiamo se arriverà risposta dalla Meloni, in attesa delle elezioni politiche del 25 Settembre.