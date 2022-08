Scontrino da 753 euro per l’aperitivo in spiaggia, la comitiva denuncia: “Solo per il coperto 25 euro a testa”

Un conto da 753 euro. Questo è quello che hanno letto sullo scontrino una comitiva di 21 persone che ha voluto trascorrere l’ora del tramonto al noto stabilimento di Fregene, il Singita. Per patatine fritte, pizzette, due bottiglie di vino e qualche bevanda analcolica, i ragazzi si sono visti presentare un conto da oltre 700 euro, come riporta Alessandro Rosi del Messaggero.

Il gruppo, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, intorno alle 20 ha ordinato vino, pinsa, alcuni spritz, delle pepsi, alcuni cocktail e delle lattine di birra. Pare però che quello che ha sconvolto più di tutti i presenti è stato il costo del coperto, ovvero il posto a sedere, che è costato 25 euro a testa. Una cifra molto alta, soprattutto visto che alcuni sono rimasti in piedi. Solo il coperto, in pratica, ha portato a un totale di 525 euro. «Quasi uno stipendio di un lavoratore medio», fa notare Angelo, che era ieri tra i presenti.

Il conto non è andato giù a tutti e alcuni si sono rivolti all’Associazione Giustitalia, organizzazione che si occupa di far rispettare il Codice del Consumo. Il presidente, il dott. Luigi De Rossi, ha affermato che dopo l’episodio denunciato sarà presentato un esposto in Procura per truffa. Ma anche una denuncia alle Autorità amministrative competenti per chiedere la revoca della concessione allo stabilimento balneare.

La replica del locale

Quello scontrino di cui parlano online era per 21 persone e comprendeva 25€ a testa per un buffet composto da:

• catalana di gamberi;

• cous cous con verdure;

• crumble vegetariano a base di pomodorini, feta e

olive;

• nachos servito con guacamole, fonduta e pico de

gallo;

• insalata di farro e mix di cereali con pomodorini, ceci, tonno, olive e basilico;

• pizzette rosse;

• pizza croccante

Per il resto i ragazzi hanno ordinato alcolici da bere, in questo modo hanno speso in totale 35€ a persona.

È bene informarsi prima di alimentare odio verso le persone. Perché si, i locali sono fatti da persone