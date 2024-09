Scoppio della bombola a Forcella, la paura nei residenti: “Si è rischiata la tragedia

PUBBLICITÀ

Le presone coinvolte potevano fare la fine dei topi». Il giorno dopo l’esplosione della bombola di gas in vico della Pace 8, nel quartiere Forcella, c’è la sensazione di un pericolo scampato. «Abbiamo sentito una puzza di gas, poi subito dopo l’esplosione. È stato spaventoso»la testimonianza dei residenti, ancora scossi per l’accaduto. La deflagrazione ha causato tre feriti gravi, ora ricoverati al reparto Grandi Ustioni del Cardarelli. Il crollo del solaio e la voragine aperta a causa dell’esplosione ha costretto le autorità a evacuare 12 famiglie del civico 8. «Ma non sappiamo dove andare, non abbiamo nulla e dopo una nottata a spese nostre in un B&B non sappiamo cosa fare e dove andare. Vogliamo essere tutelati dalle istituzioni» affermano alcuni degli evacuati, che non possono entrare nemmeno per prendere gli effetti personali. A presidiare l’area, gli agenti di polizia del Commissariato Vicaria-Mercato. A dare un aiuto ai soccorsi del pompieri, degli agenti di polizia e del 118 anche alcune persone del posto, straniere e italiane.

