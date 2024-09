Uccide i genitori ed il fratellino, confessa il 17enne:”Li ho ammazzati tutti io”

PUBBLICITÀ

Quando il diciassettenne ha chiamato il 112 erano le due di notte. Ha detto: «Venite, ho ucciso papà che aveva ammazzato la mamma e mio fratello». All’arrivo dei carabinieri in questa struttura di villette a schiera al civico 33 di Paderno Dugnano, nell’hinterland milanese, lui era lì con il coltello da cucina usato per sterminare la sua famiglia.

Dopo un lungo interrogatorio, il diciassettenne è crollato e ha confessato: «Li ho uccisi tutti io».

Sin dal primo momento la sua ricostruzione non tornava ai carabinieri del comando provinciale di Milano coordinati dai magistrati della procura per i minorenni di Milano e della procura ordinaria di Monza.

I tre corpi nella cameretta che lui condivideva con Lorenzo, il fratello più piccolo, l’assenza di segni sul corpo di una possibile lite col padre.

Le vittime sono un imprenditore 51enne, Fabio C., una donna di 48 anni, Daniela A. e il figlioletto dodicenne Lorenzo. È successo nella casa di famiglia in via Anzio. All’arrivo i carabinieri del comando provinciale di Milano hanno trovato in casa il diciassettenne e il coltello con cui sono stati commessi gli omicidi. Le indagini sono coordinate dalla procura di Monza.

17enne confessa: “Li ho uccisi tutti”

Il 17enne ha confessato di aver ucciso tutta la sua famiglia. Durante il lungo interrogatorio il ragazzo ha così cambiato la sua versione iniziale, in cui aveva spiegato di aver ucciso solo il padre dopo aver visto la madre e il fratellino morti in casa.

La chiamata del figlio al 112: ‘Ho ucciso papà’

‘Venite, ho ucciso mio padre’. E’ quanto avrebbe detto nella chiamata ai soccorritori del 112 il ragazzo di 17 anni, unico sopravvissuto alla strage familiare avvenuta questa notte in una villetta di Paderno Dugnano, nel milanese. Secondo quanto si apprende da fonti vicine alle indagini, il ragazzo ha spiegato di essere entrato nella cameretta del fratello minore e di aver trovato lì suo padre, accovacciato con un coltello accanto e i corpi della madre e del 12enne nella stessa stanza. A quel punto avrebbe preso l’arma e accoltellato il padre. Il racconto del 17enne – che non presenta ferite – è al momento al vaglio degli inquirenti, che lo stanno sentendo per escludere il coinvolgimento di altre persone nel triplice omicidio.

Sindaca Paderno: “Dolore e sgomento per fatto inspiegabile”

“Si tratta di quei fatti inspiegabili sui quali è difficile dire qualcosa, se non per esprimere profondo dolore e cordoglio“. Lo dice a LaPresse la sindaca di Paderno Dugnano, Anna Varisco, in merito alla famiglia sterminata questa notte nel suo Comune. “Era una famiglia normale come tante altre, conosciuta in paese e tranquilla. Non era seguita dai servizi sociali o problematica. Il papà lavorava nell’edilizia e abitava in un bel quartiere. Siamo sbalorditi e sgomenti“, aggiunge la sindaca.

