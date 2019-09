Si spoglia e si masturba davanti ad una donna, arrestato in Campania

Nel primo pomeriggio di ieri, a seguito di una richiesta d’intervento pervenuta al 112 della Compagnia Carabinieri di Montesarchio da parte di una signora del comune di Bonea che ha segnalato la presenza di un cittadino extracomunitario che si aggirava nei pressi della sua abitazione con il solo abbigliamento intimo e che, poco dopo, alla sua vista, si è denudato completamente toccandosi nelle parti intime, immediatamente veniva inviato equipaggio dell’Aliquota Radiomobile sul posto.

Nel frattempo giungevano altre chiamate di persone allarmate per lo stesso fatto. I militari operanti, prontamente giunti sul posto, hanno rintracciato il cittadino extracomunitario che si era rivestito e lo hanno accompagnato presso gli uffici del Comando Compagnia per accertamenti.

In questa fase lo stesso dapprima forniva generalità diverse e poco dopo ha iniziato ad inveire contro i militari proferendo frasi minacciose.

Dato il suo evidente stato di agitazione è stato richiesto l’intervento del personale sanitario ma il 24enne nigeriano è andato in escandescenza e ha colpito i due militari con pugni in varie parti del corpo.

Lo stesso è stato prontamente bloccato con l’ausilio di altro personale e tratto in arresto per i reati di violenza, resistenza e oltraggio a P.U. nonché per atti osceni in luogo pubblico e falsa attestazione a P.U. sulla identità.

I due militari, visitati presso l’Ospedale di Benevento riportavano entrambi 7 giorni di prognosi. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto presso la camera di sicurezza della Compagnia in attesa della celebrazione del rito direttissimo.