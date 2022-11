Sicurezza e scuola, Acerra mantiene il Commissariato: no allo smantellamento dell’istituto di via Diaz

No alla cancellazione della scuola materna ed elementare di via Diaz, che provocherebbe la sottrazione alle famiglie e alla platea scolastica che usufruiscono di quell’istituto scolastico della scuola dell’obbligo. Dal consiglio comunale arriva lo stop alla richiesta pervenuta da alcuni dirigenti scolastici e dall’opposizione di privare l’intera zona ed il quartiere delle scuole dell’obbligo, spostando la scuola dell’infanzia e la primaria attualmente allocate nell’edificio di via Diaz.

Il Primo Circolo, ad oggi, è già dislocato in diversi plessi su tutto il territorio cittadino, ivi comprese le aule di via Diaz. Proponendo lo spostamento delle aule dal plesso di Via Diaz, infatti, si priverebbero quasi 300 alunni – e di conseguenza un intero quartiere – delle classi di scuola materna ed elementare.

L’Amministrazione comunale di Acerra, nella seduta del Consiglio comunale in programma per oggi per la concessione in comodato d’uso gratuito di alcuni locali del ‘collegio’ di piazzale Renella al Commissariato di Polizia di Stato, così come da richiesta della Prefettura, provvedimento che non toglie alcuna offerta didattica allo storico edificio, ha confermato la disponibilità a trovare soluzioni in grado di soddisfare appieno le esigenze di tutta la platea scolastica del territorio unite a quelle di sicurezza, dopo gli ultimi episodi che hanno visto il centro storico di Acerra teatro di episodi di risse e di degrado dovuto anche al dilagante spaccio di stupefacenti.

La città, infatti, non può permettersi di perdere l’ubicazione sul proprio territorio del Commissariato di Polizia di Stato ed un intero quartiere non può privarsi di 14 aule che garantiscono la scuola dell’infanzia e primaria agli alunni della platea scolastica di Via Diaz.