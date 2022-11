Pugno ad alunno che lo deride, prof sospeso dall’istituto

Da vittima di scherno a colpevole di violenza, la storia del professore di scuola superiore che dopo esser stato deriso durante la lezione, colpisce con un pugno un suo alunno. E’ successo in un istituto superiore di Pontedera, nel Pisano.

Durante la lezione del docente in questione, pare che il ragazzo continuasse ad infastidire il professore. L’alunno era vicino alla cattedra del professore quando quest’ultimo ha perso la calma. Il ragazzo, infatti, mentre era vicino la scrivania continuava ad infastidirlo deridendolo. Il docente esausto dalle continue battute del giovane si gira di scatto colpendolo con un pugno. Di certo non la mossa più giusta quella del docente per “educare” il ragazzo.

Lo scatto del professore

Due protagonisti e due errori, un alunno privo di rispetto per colui che sta tenendo la lezione cercando di fondare le basi della sua istruzione, ed un professore che non ha saputo mantenere la calma diventando violento. Del caso se ne sta ora occupando la polizia, i genitori del ragazzo hanno infatti sporto denuncia ed il professore è stato immediatamente sospeso dalla dirigenza scolastica.

Della scena esiste però anche un video, immortalato dai compagni presenti in aula tramite un telefono. Nel video di quattordici secondi si vede il comportamento indisciplinato del giovane e lo scatto d’ira del professore. L’alunno è alla cattedra e alle sue spalle vi è il professore. Mentre il primo continua a deriderlo il secondo si gira di scatto e da un pugno allo stomaco del ragazzo. Il video poi si interrompe ed ora è compito della polizia fare luce su quanto accaduto.