I carabinieri della Stazione di Grumo Nevano hanno tratto in arresto per concorso in furto aggravato Francesco Mauriello, 46enne di Melito e Francesco Bevilacqua, 42enne di Napoli. I militari, avvisati da un cittadino che aveva notato dei movimenti sospetti, sono intervenuti all’interno dell’albergo Pamagiu di Casandrino, ora in fase di riqualificazione. Quando hanno notato la pattuglia i due sono fuggiti ma sono stati raggiunti e bloccati. Avevano già smontato, pronti a portare via tutto, ben 15 condizionatori, diverse bobine in rame ed alcuni infissi in alluminio, per un danno stimato di 30mila euro circa

