Lino Banfi, la commozione dopo la dedica di Immobile: "Una grande gioia"

“Per me quel ‘porca puttena’ gridato da Immobile e Insigne è come un David di Donatello. Mi sono commosso. E non è detto che non diventi lo slogan degli europei. Pensate che gli europei finiscono l’11 luglio che è il giorno del mio compleanno, quindi se vincono devono venire a farmi gli auguri. Ne faccio 85, che si fanno una volta sola”. Lino Banfi racconta così all’Adnkronos l’emozione provata ieri quando i due giocatori della Nazionale hanno esultato dopo il gol citando la frase da lui suggerita.

Tutto è nato da un video di incoraggiamento inviato dall’attore a Giorgio Chiellini ma indirizzato a tutta la squadra e al ct Mancini: “Giovedì, alla vigilia della partita, ho mandato un mio video a Chiellini, che conosco da molto tempo, per caricare i ragazzi e il Ct, chiedendo di farlo vedere a tutti. Nel video dicevo a Mancini: ‘mister, mi raccomando Spinazzola – Immobile. E quando arriva il gol devi far dire al ragazzo ‘porca puttena”. E così è andata”, racconta divertito Banfi.

Nel video, Banfi faceva riferimento anche al personaggio cult Oronzo Canà, che nel film ‘L’allenatore nel pallone’ parlava di Bizona e di schema 5-5-5: “Gli ho detto di affidarsi al 5-5-5 e gli ho spiegato cos’è davvero: 5 cozze pelose, 5 polipetti e 5 ‘allievi’, che in Puglia sono le seppioline piccole. ‘Mettete tutto insieme e vi fate la zuppetta alla porca puttena che dà la carica giusta’. Chielini mi ha risposto: ‘faremo come dici tu’. Poi mi è stato raccontato che ieri mattina il mister ha messo il video sullo schermo grande per vederlo tutti insieme, tra le risate dei giocatori”.

“Dopo il gol di Immobile, mi sono commosso”: il racconto di Lino Banfi

Poi davanti alla tv, è arrivata la conferma che la squadra aveva apprezzato i suoi consigli: “Quando ho visto il passaggio Spinazzola – Immobile e il gol, non ho fatto in tempo a chiamare mio figlio per dirgli che era andata come avevo detto, che ho visto sulla tv Immobile correre verso la telecamere e gridare ‘porca puttena’. Mi sono commosso dalla gioia”, confessa Banfi. “Mi hanno detto che anche io ho fatto commuovere loro, perché nel video ad un certo punto dicevo: ‘Fin qui vi ho parlato da Oronzo Canà, ora vi parlo da Lino Banfi. Io sono vicino agli 85 anni, sono al primo tempo supplementare e forse farò anche il secondo. Ma voi siete giovani e adesso spetta a voi farci sognare’… E così è stato”.

Per l’attore, il migliore in campo, “oltre a Ciro Immobile, che adoro pure se è laziale (Banfi è grande tifoso romanista, ndr), mi piace moltissimo Spinazzola, che corre come se avesse le ali ai piedi. Anche Insigne è bravo. Ma tengo d’occhio anche Barella, che credo ci regalerà presto un gol”. (AdnKronos)